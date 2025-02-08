Patrick Kluivert Coret Rafael Struick dari Lini Depan Timnas Indonesia demi Penyerang Buangan Shin Tae-yong?

PATRICK Kluivert coret Rafael Struick dari lini depan Timnas Indonesia demi penyerang buangan Shin Tae-yong? Rafael Struick benar-benar dalam tekanan saat ini. Dalam empat laga terakhir Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025, Rafael Struick hanya duduk manis di bangku cadangan!

Di sepanjang Januari 2025, Rafael Struick baru main dua kali. Menit tampilnya pun terhitung minim, yakni cuma 37 menit. Kondisi ini praktis merugikan penyerang 21 tahun ini yang sedang berjuang masuk skuad Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert.

1. Ultimatum Patrick Kluivert untuk Pemain Timnas Indonesia

Terlebih saat perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert mengultimatum pemain-pemain skuad Garuda yang menjadi pemain cadangan di klub masing-masing.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025.

Di saat bersamaan, ada satu penyerang berlabel tim nasional yang rutin mencetak gol di tahun 2025 ini. Tercatat dari sekian penyerang yang pernah dipanggil Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir, baru satu nama ini yang sudah mencetak gol di tahun 2025.

Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadhan Sananta. Di sepanjang 2025, eks penyerang Persikabo 1973 ini telah mencetak tiga gol dari empat laga Liga 1 2024-2025 bersama Persis Solo.

Terbaru, penyerang 22 tahun ini mencetak gol indah saat Persis Solo menang 2-1 atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024-2025, Jumat 7 Februari 2025 malam WIB. Melihat sedang gilanya Ramadhan Sananta, tak ada alasan Patrick Kluivert untuk tidak membawa eks pemain PSM Makassar ini ke dalam skuad Garuda.