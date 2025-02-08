Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Hanya Taktik, Kadek Arel Ungkap Chemistry Antar Pemain Timnas Indonesia U-20 Diperkuat Jelang Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |02:00 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-20, Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
JAKARTA - Dalam persiapan Timnas Indonesia U-20 menghadapi Piala Asia U-20 2025, para pemain tak hanya diajarkan taktik dan fisik saja. Menurut pemaparan penggawa Timnas Indonesia U-20, Kadek Arel, antar pemain juga diperkuat chemistry-nya agar semakin kompak saat bertanding.

Kadek Arel mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan berjumpa lawan-lawan yang berkualitas dalam Grup C Piala Asia U-20 2025. Namun, dia pastikan hal tersebut tidak membuat Timnas Indonesia U-20 gentar begitu saja.

Ya, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- diketahui tergabung dalam grup neraka, yakni Grup C bersama Uzbekistan U-20, Yaman U-20, dan Iran U-20. Ajang itu akan berlangsung di Shenzen, China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang.

1. Chemistry Antar Pemain Terus Diperkuat

Jelang seminggu Piala Asia U-20 2025, Kadek Arel mengungkapkan pelatih Indra Sjafri turut memperkuat chemistry para pemain. Semua itu demi bisa menghadapi tim-tim kuat di turnamen tersebut.

"Iya H-1 minggu lagi kami akan melawan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Itu adalah grup kami. Kami sudah melakukan banyak taktikal, dan melakukan chemistry satu sama lain," kata Kadek Arel di Jakarta, Sabtu (7/2/2025).

Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

2. Bicara Persiapan Timnas Indonesia U-20

Pemain Bali United itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 terus mematangkan diri dengan melalukan persiapan dan memaksimalkan waktu yang ada. Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 dibebani target lolos semifinal Piala Asia U-20 2025 untuk mendapatkan slot tampil dalam Piala Dunia U-20.

"Ya, kita dalam masa persiapan. Kondisi tim sudah mulai 90 persen siap untuk Piala Asia nanti," ujarnya.

 

