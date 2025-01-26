Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Valladolid vs Real Madrid 0-3, hingga Atletico Madrid vs Villarreal 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |06:36 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Valladolid vs Real Madrid 0-3, hingga Atletico Madrid vs Villarreal 1-1!
Laga Valladolid vs Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ni. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Valladolid vs Real Madrid yang berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-21, total ada empat pertandingan yang digelar semalam.

Kylian Mbappe foto Real Madrid

1. Real Madrid Menang Telak

Real Madrid sukses meraih kemenangan telak kala bertandang ke markas Real Valladolid. Mereka menang dengan skor 3-0 dalam laga yang digelar di Estadio Municipal Jose Zorrilla pada Minggu (26/1/2025) dini hari WIB itu.

Kylian Mbappe jadi aktor penting kemenangan Madrid. Dia sukses mencetak hattrick alias tiga gol dalam laga ini.

Gol pertama Mbappe tercipta di babak pertama pada menit ke-30 usai memanfaatkan umpan dari Jude Bellingham. Kemudian, dia mencetak dua gol lainnya di babak kedua.

Hasil ini membuat Real Madrid makin kukuh di puncak klasemen. Mereka total sudah mengemas 49 poin saat ini.

 

