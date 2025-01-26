Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Napoli vs Juventus 2-1, hingga Como vs Atalanta 1-2!

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada Napoli vs Juventus yang berakhir dengan skor 2-1.

Ajang Liga Italia 2024-2025 memang berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-22, ada tiga pertandingan yang digelar pada dini hari tadi.

1. Napoli Sikat Juventus

Salah satu laga seru tersaji dalam pertemuan Napoli vs Juventus. Duel itu berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, pada Minggu (26/1/2025) dini hari WIB.

Juventus kena comeback dalam laga ini. Mereka sejatinya dapat tampil apik di markas Napoli, meski terus mendapat perlawanan sengit.

Terbukti, Juventus bisa unggul lebih dahulu lewat gol Randal Kolo Muani pada menit ke-43. Skor 1-0 untuk keunggulan Juventus pun bertahan hingga akhir babak pertama.

Sayangnya, di babak kedua, Juventus gagal meredam serangan dari Napoli. Gawang mereka pun kebobolan dua gol via aksi Andre-Frank Zambo Anguissa (57’) dan Romelu Lukaku (69’ P).

Hasil ini membuat Napoli makin kukuh pimpin puncak klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan 53 poin. Sementara Juventus, mereka ada di urutan kelima dengan 37 angka.