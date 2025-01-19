Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Juventus vs AC Milan 2-0, Napoli Gasak Atalanta 3-2

Hasil Liga Italia 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Juventus 2-0 atas AC Milan (Foto: Juventus)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Atalanta takluk dari Napoli 2-3 sementara Juventus berhasil memetik kemenangan atas AC Milan 2-0.

Sebanyak empat pertandingan giornata 21 Liga Italia 2024-2025 dimainkan pada Sabtu 18 Januari hingga Minggu (19/1/2025) dini hari WIB. Seluruh laga itu menghasilkan pemenang.

Napoli berhasil mengalahkan tuan rumah Atalanta dengan skor 3-2! Sempat tertinggal lewat gol Mateo Retegui di menit ke-16, mereka berbalik unggul 2-1 via Matteo Politano (27’) dan Scott McTominay (40’).

Lalu, Ademola Lookman menyamakan skor 2-2 di menit ke-55. Kemenangan Napoli dipastikan oleh gol Romelu Lukaku (78’).

Kemenangan ini mengukuhkan Napoli di puncak klasemen dengan nilai 50 dari 21 laga. Mereka unggul enam poin dari Inter Milan di urutan dua yang masih menyimpan dua pertandingan.

Di laga lain, Bologna menang 3-1 atas Monza. Sedangkan, AS Roma juga mencetak skor identik saat menumbangkan tamunya Genoa 3-1 di Stadion Olimpico.