HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Bologna di Liga Italia 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |06:03 WIB
Laga Inter Milan vs Bologna. (Foto: Inter Milan)
HASIL Inter Milan vs Bologna di Liga Italia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor 2-2.

Duel Inter Milan vs Bologna berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Kamis (16/1/2025) dini hari WIB. Dua gol Inter dicetak oleh Denzel Dumfries (19’) dan Lautaro Martinez (45+1). Sementara itu, Bologna balas 2 gol via aksi Santiago Castro (15’) dan Emil Holm (64’).

Inter Milan vs Bologna foto inter

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal laga. Kedua tim terus saling serang guna mencetak gol untuk membuka keunggulan.

Tetapi, usaha Bologna membuahkan hasil manis lebih dahulu. Tepatnya pada menit ke-15, Santiago Castro menjebol gawang Inter Milan usai memanfaatkan umpan dari Moro. Bologna unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan Bologna hanya bertahan empat menit saja. Tuan rumah langsung bereaksi dengan mencetak gol balasan pada menit ke-19 via aksi Denzel Dumfries. Skor 1-1 membuat laga berjalan makin sengit.

Jelang akhir laga babak pertama, Inter Milan berhasil berbalik unggul usai Lautaro Martines berhasil menyambut dengan baik umpan dari Dimarco hingga menyarangkan bola ke gawang Lukasz Skorupski. Skor 2-1 untuk keunggulan tipis Inter Milan bertahan hingga akhir babak pertama.

 

