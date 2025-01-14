Advertisement
LIGA ITALIA

Lupakan Kekalahan Tipis dari Inter Milan, Jay Idzes Mau Venezia FC Bangkit di Markas Parma

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |01:14 WIB
Lupakan Kekalahan Tipis dari Inter Milan, Jay Idzes Mau Venezia FC Bangkit di Markas Parma
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VENEZIA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes mau timnya, Venezia FC melupakan kekalahan tipis 0-1 dari Inter Milan di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Sebab bagi Jay yang terpenting Venezia FC wajib bangkit di markas Parma yang merupakan pertandingan pekan ke-21.

I Lagunari -julukan Venezia- menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Inter Milan di Stadion Pier Luigi Penzo, Minggu (12/1/2025). Lini pertahanan Venezia yang dikawal Jay Idzes harus kecolongan lewat gol Matteo Darmian di menit ke-16.

1. Jay Idzes Mau Venezia FC Bangkit

Namun, Jay Idzes tak ingin larut terlalu lama dari kekalahan tersebut. Pemain Timnas Indonesia ini mengalihkan fokusnya ke laga selanjutnya, yakni melawan Parma dan Hellas Verona.

Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)
Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)

“Sekarang kami memiliki pertandingan yang sangat penting di depan, seperti melawan Parma dan Verona. Kami harus terus bekerja keras,” kata Idzes, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Selasa (14/1/2025).

Bicara soal pertandingan, Jay Idzes mengakui kalau sebenarnya Venezia bermain baik. Namun sayangnya mereka tidak cukup klinis dalam memanfaatkan peluang yang ada sehingga hal itu menjadi bahan evaluasi I Lagunari.

 

