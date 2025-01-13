Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia vs Inter Milan 0-1, Napoli Hantam Hellas Verona 2-0

Hasil Liga Italia 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Inter Milan atas Venezia FC (Foto: X/@SerieA_EN)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Dua tim besar yakni Inter Milan dan Napoli meraih kemenangan. Sedangkan AS Roma ditahan Bologna.

Sebanyak empat pertandingan giornata 20 digelar pada Minggu 12 Januari 2025. Inter Milan menghadapi Venezia, Bologna menjamu AS Roma, dan Napoli jumpa Hellas Verona.

Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)

Inter Milan meraih kemenangan di laga kontra Venezia. Bertandang ke Stadion Pier Luigi Penzo, I Nerazzurri mengemas poin penuh dengan skor 1-0.

Di laga ini, bek Timnas Indonesia Jay Idzes membantu Venezia FC membangun pertahanan kokoh. Sayangnya, Inter tetap bisa meraih kemenangan berkat gol tunggal Matteo Darmian (16’).

Pada laga lain, Bologna bermain 2-2 dengan AS Roma. Tuan rumah mencetak gol via Thijs Dallinga (61’) dan Lewis Ferguson (65’) sedangkan tim tamu menyamakan skor lewat Alexis Saelemaekers (58’) dan Artem Dovbyk (90+8’).

Pemuncak klasemen, Napoli, memanfaatkan hasil seri yang diraih Atalanta saat menjamu Udinese dengan skor 0-0. Anak asuh Antonio Conte mengalahkan tamunya Hellas Verona dengan skor 2-0!