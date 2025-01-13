Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia vs Inter Milan 0-1, Napoli Hantam Hellas Verona 2-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |05:44 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia vs Inter Milan 0-1, Napoli Hantam Hellas Verona 2-0
Hasil Liga Italia 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Inter Milan atas Venezia FC (Foto: X/@SerieA_EN)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Dua tim besar yakni Inter Milan dan Napoli meraih kemenangan. Sedangkan AS Roma ditahan Bologna. 

Sebanyak empat pertandingan giornata 20 digelar pada Minggu 12 Januari 2025. Inter Milan menghadapi Venezia, Bologna menjamu AS Roma, dan Napoli jumpa Hellas Verona.

Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)
Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)

Inter Milan meraih kemenangan di laga kontra Venezia. Bertandang ke Stadion Pier Luigi Penzo, I Nerazzurri mengemas poin penuh dengan skor 1-0.

Di laga ini, bek Timnas Indonesia Jay Idzes membantu Venezia FC membangun pertahanan kokoh. Sayangnya, Inter tetap bisa meraih kemenangan berkat gol tunggal Matteo Darmian (16’).

Pada laga lain, Bologna bermain 2-2 dengan AS Roma. Tuan rumah mencetak gol via Thijs Dallinga (61’) dan Lewis Ferguson (65’) sedangkan tim tamu menyamakan skor lewat Alexis Saelemaekers (58’) dan Artem Dovbyk (90+8’).

Pemuncak klasemen, Napoli, memanfaatkan hasil seri yang diraih Atalanta saat menjamu Udinese dengan skor 0-0. Anak asuh Antonio Conte mengalahkan tamunya Hellas Verona dengan skor 2-0!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633857/worldsbk-2025-spanish-round-nonton-di-vision-cab.webp
WorldSBK 2025 Spanish Round, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement