Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: AC Milan vs Cagliari 1-1, hingga Torino vs Juventus Juga Imbang!

Para pemain AC Milan kala berlaga. (Foto: AC Milan)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan AC Milan vs Cagliari hingga Torino vs Juventus.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada empat pertandinga yang digelar semalam dalam pekan ke-20.

1. AC Milan Gagal Menang

AC Milan gagal menang saat menjamu Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza, pada Minggu (12/1/2025) dini hari WIB. Laga berakhir dengan skor 1-1.

AC Milan sejatinya berhasil membuka keunggulan lebih dahulu via aksi Alvaro Morata pada menit ke-51. Tetapi, keunggulan Milan tak bertahan lama.

Selang empat menit kemudian, gawang Milan kebobolan lewat gol Nadir Zortea pada menit ke-55. Hingga akhir laga, tak ada lagi gol tambahan yang tercipta.

Hasil imbang ini membuat AC Milan total sudah mengemas 28 poin. Perolehan poin ini membawa Milan menduduki posisi kedelapan pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.