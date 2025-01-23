5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Warga Negara pada 2025, Nomor 1 Mason Greenwood!

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang pindah warga negara pada 2025 akan diulas Okezone. Berpindah kewarganegaraan merupakan hal yang lazim di sepakbola.

Perpindahan negara ini sudah populer sejak era 2000-an dan bertahan hingga sekarang. Di tahun 2025 ini, sudah ada lima pemain yang dalam proses naturalisasi perpindahan kewarganegaraan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang pindah warga negara pada 2025:

5 Joel Piroe (Belanda ke Suriname)

Sempat diisukan memiliki darah Indonesia, Joel Piroe kini menjalani proses perpindahan negara dari Belanda ke Suriname. Mendapatkan pemain sekelas Joel Piroe bagaikan berkah bagi Timnas Suriname yang kini menempati peringkat 138 dunia dan tengah berjuang lolos Piala Dunia 2026.

Joel Piroe menggila bersama Leeds United musim ini. Dari 28 pertandingan di semua kompetisi, penyerang 25 tahun ini mengemas 10 gol dan lima assist.

4. Danilo Doelkhi (Belanda ke Suriname)

Danilo Koelhi saat membela Union Berlin. (Foto: Instagram/@danilhord)

Nama lain yang akan memperkuat Timnas Suriname adalah Danilo Doelkhi. Bek Union Berlin ini merupakan eks pemain Timnas Belanda U-21, Ajax Amsterdam U-21 dan Vitesse Arnhem.

Bersama Union Berlin musim ini, bek 190 sentimeter ini tampil solid. Dari 19 pertandingan Bundesliga 2024-2025, bek kelahiran Rotterdam, Belanda ini mengemas satu gol.