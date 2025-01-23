Jauh Sebelum Program Naturalisasi PSSI, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes Sudah Bermimpi Bela Timnas Indonesia

BINTANG FCV Dender, Ragnar Oratmangoen mengaku sudah lama bermimpi membela Timnas Indonesia, bahkan ia berbagi mimpi itu bersama Jay Idzes. Pembicaraan itu diketahui jauh sebelum mereka didekati PSSI untuk dinaturalisasi.

Ya, Ragnar dan Jay memang dikenal memiliki hubungan yang dekat, hal itu karena sama-sama memiliki darah Indonesia. Pada satu momen Jay dan Ragnar berbicara peluang membela Garuda.

Seperti diketahui, Ragnar dan Idzes sempat bekerja sama di Go Ahead Eagles pada musim 2021-2022. Akan tetapi, mereka hanya satu musim bersama. Karena setelah itu Ragnar memutuskan cabut ke Groningen, sementara Idzes memilih bertahan sebelum akhirnya pindah ke Venezia FC pada 2023.

Kendati begitu, sekarang keduanya kembali bermain bersama lagi. Bukan di klub melainkan membela Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, keduanya merupakan pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda.

1. Sudah Lama Bahas Bela Timnas Indonesia Bersama Jay Idzes

Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Aldhi Chandra/MPI

Ragnar mengatakan kalau dirinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Idzes. Terlebih, keduanya sama-sama punya darah keturunan Indonesia.

Keduanya acap kali saling bertukar pikiran dan memiliki mimpi yang sama untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hanya saja, Ragnar mengakui kalau saat itu mereka ragu mimpinya itu bisa terwujud.