Tanggapan Mees Hilgers, Calvin Verdonk hingga Thom Haye Lihat Jersey Baru Timnas Indonesia

APPAREL resmi Timnas Indonesia, Erspo telah memamerkan jersey baru Garuda kepada enam pemain diaspora, yakni Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shayne Pattynama, Calvin Verdonk, Mees Hilgers, dan Thom Haye. Keenam pemain keturunan itu tampak terpukau dengan seragam baru Timnas Indonesia.

Diketahui, Erspo sedang melakukan sesi pemotretan jersey baru Timnas Indonesia di Belanda. Dalam kesempatan itu, mereka pun mengundang langsung enam pemain keturunan untuk melihat penampakan jersey teranyar Skuad Garuda.

1. Tanggapan Positif Para Pemain Diaspora

Sandy Walsh dan Ragnar pun langsung dibuat takjub dengan jersey baru Timnas Indonesia. Sandy Walsh mengaku lebih menyukai lambang Garuda yang baru.

“Bolehkah saya membawanya pulang? Lambangnya juga telah berubah. Jujur, saya lebih suka lambang yang baru,” kata Sandy Walsh, dikutip dari akun tiktok resmi Erspo, Rabu (22/1/2025).

“Sangat stylish, sangat bagus,” timpal Ragnar.

calvin verdonk. (foto: erspo.official)

Sementara, Shayne mengakui jersey terbaru Timnas Indonesia sangat indah. Sedangkan Hilgers mengungkap tiga kata untuk jersey anyar tersebut

“Wow, ini benar-benar indah, sangat membanggakan untuk melihatnya. Simbol Garuda, semuanya. Ini adalah jersey yang sangat indah, saya menyukainya,” ucap Shayne.

“Bagus, tampak menarik, dan membanggakan,” ungkap Hilgers.