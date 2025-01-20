Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Direktur Teknik Terbaru yang Diduga Bakal Ditunjuk PSSI, Nomor 1 Baru Dipecat Borneo FC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |14:00 WIB
5 Calon Direktur Teknik Terbaru yang Diduga Bakal Ditunjuk PSSI, Nomor 1 Baru Dipecat Borneo FC
Pieter Huistra merupakan salah satu calon direktur teknik PSSI terbaru (Foto: PT LIB)
A
A
A

BERIKUT lima calon direktur teknik terbaru yang diduga bakal ditunjuk PSSI. Salah satunya baru menyelesaikan tugas di Borneo FC Samarinda.

PSSI sudah mengonfirmasi akan mengumumkan nama direktur tekniknya pada Februari 2025. Sejumlah nama telah dijaring untuk mengisi posisi tersebut.

Ilustrasi sepakbola

Lantas, siapa saja calon direktur teknik terbaru itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Direktur Teknik Terbaru yang Diduga Bakal Ditunjuk PSSI

5. Frank Wormuth

frank wormuth foto ilham sigit

Nama satu ini sempat menjadi konsultan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Wormuth bahkan sempat disodori kontrak sebagai Direktur Teknik PSSI usai tugasnya di Piala Dunia U-17.

Namun, hingga beberapa waktu, pria asal Jerman itu tak kunjung memberikan jawaban. Bisa jadi, PSSI kembali mendekati Wormuth untuk tugas tersebut.

4. Danurwindo

Danurwindo Djanti Virantika Okezone

Nama satu ini sempat menjadi Direktur Teknik PSSI pada 2017-2020. Danurwindo memang merupakan salah satu sosok pelatih senior di Indonesia yang punya jam terbang tinggi.

Dalam masa jabatannya, pria berusia 73 tahun itu merancang Filanesia (Filosofi Sepakbola Indonesia) bersama sejumlah tokoh. Danurwindo bisa dipertimbangkan sebagai direktur teknik lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
