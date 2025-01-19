Erick Thohir Umumkan Direktur Teknik Timnas Indonesia Akhir Februari 2025: Tidak Mudah Cari Sosok Tepat!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bakal umumkan direktur teknik (Dirtek) Timnas Indonesia pada Februari 2025. Dia mengatakan bahwa mencari sosok tepat untuk mengisi posisi Dirtek Timnas Indonesia tidaklah mudah.

Erick pun menyebut sejumlah persyaratan dan rencana pengumuman dirtek. Tentunya, dia berharap bisa menemukan dirtek yang mengerti rencana sepakbola Indonesia ke depan.

1. PSSI Belum Umumkan Dirtek Timnas Indonesia

Ya, PSSI belum umumkan Dirtek Timnas Indonesia. Mereka baru mengumumkan sosok pelatih anyar skuad Garuda, yakni Patrick Kluivert.

Erick Thohir mengatakan bahwa mencari figur tepat untuk menempati jabatan sebagai Dirtek Timnas Indonesia tidaklah mudah. Dia ingin Dirtek Timnas Indonesia nantinya harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior pelatih U-23, U-20, U-17, lanjutnya.

Menurut Erick, hal sulit lain yang ditemui dalam mencari dirtek adalah sosok yang mau full time tinggal di Indonesia. Sejatinya, dirinya sempat memiliki tiga nama sebagai kandidat dirtek pada bulan lalu. Tetapi, hal itu harus berubah lagi. Kini, dia berharap pada akhir Februari sudah bisa umumkan dirtek baru.

"Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya trek rekor dan hasil yang bagus,” ujar Erick Thohir, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Minggu (19/1/2025).

“Jadi, kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepakbola Indonesia ke depan," lanjutnya.

"Dia juga bisa mulai turun ke daerah menyampaikan filosofi sepakbola Indonesia seperti apa ke depan, memang kita sudah ada formulanya sebelumnya tapi kan kembali sepakbola berkembang,” ucap Erick Thohir.

"Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinyu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas lalu punya prestasi yang bagus, tetapi habis itu terputus. Nah ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik ya ini memang perlu kerjasama semua tak mudah tapi ya kita coba,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.