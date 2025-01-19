Denny Landzaat Pantau Langsung Eliano Reijnders di Laga PEC Zwolle vs PSV Eindhoven, Resmi Dipanggil ke Timnas Indonesia?

DENNY Landzaat pantau langsung Eliano Reijnders di laga PEC Zwolle vs PSV Eindhoven. Akankah ini jadi tanda bahwa Eliano Reijnders akan dipanggil ke Timnas Indonesia?

Diketahui, Eliano sendiri masih minim jam main di Timnas Indonesia selama masih diasuh Shin Tae-yong. Dia baru mentas di satu lagi sejauh ini sejak resmi dinaturalisasi pada 30 September 2024.

1. Dipantau Denny Landzaat

Ya, asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Landzaat, diketahui hadir langsung menyaksikan Eliano Reijnders mentas di laga PEC Zwolle vs PSV Eindhoven. Laga itu berlangsung di Stadion MAC PARK, Sabtu 18 Januari 2025.

Dalam laga itu, Eliano turun sejak menit awal laga. Dia menempati posisi bek kanan. Eliano Reijnders tidak tergantikan dalam laga itu sehingga bermain 90 menit penuh.

Hasil manis pun didapat PEC Zwolle. Mereka berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025 itu.

Momen Denny Landzaat menyaksikan Eliano Reijnders berlaga dalam laga itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @ichalhaq. Dia berfoto bersama dengan Denny Landzaat dan juga Eliano Reijnders yang masih mengenakan jersey PEC Zwolle.