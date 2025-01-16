Erick Thohir Buka Suara soal Direktur Teknik PSSI: Setelah Patrick Kluivert Jalankan Tugasnya!

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal sosok mengisi posisi direktur teknik (dirtek) PSSI. Dia mengatakan bahwa dirtek akan diumumkan setelah Patrick Kluivert jalankan tugas.

Erick Thohir mengaku saat ini sedang fokus mendukung pekerjaan awal pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pihaknya pun tetap menyiapkan sosok mengisi posisi Dirtek PSSI.

1. Posisi Dirtek Masih Kosong

Sebagaimana diketahui, posisi dirtek PSSI saat ini masih kosong setelah ditinggal Indra Sjafri. Indra sendiri kini difokuskan untuk memegang Timnas Indonesia U-20.

Erick Thohir menjelaskan akan melihat kinerja Patrick Kluivert lebih dahulu bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Setelah itu, dia baru akan menentukan sosok yang tepat untuk mengisi kursi dirtek.

"Dirtek nanti setelah tentu Patrick Kluivert menjalankan tugasnya dan target-targetnya. Nanti, baru di Februari kita lihat untuk posisi dirtek," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.