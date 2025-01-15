Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Isu Shin Tae-yong Jadi Direktur Teknik PSSI, Pengamat: Ada Upaya STY Tetap Bertahan di Sepakbola Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |06:40 WIB
Isu Shin Tae-yong Jadi Direktur Teknik PSSI, Pengamat: Ada Upaya STY Tetap Bertahan di Sepakbola Indonesia
Shin Tae-yong diisukan jadi Direktur Teknik PSSI. (Foto: AFC)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, mengatakan ada upaya agar Shin Tae-yong tetap bertahan di sepakbola Tanah Air meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tanda-tanda itu dilihat Bung Towel -sapaan akrab Tommy Welly- dari ramainya di media sosial.

Salah satu buktinya laman Timnas Indonesia di Wikipedia berbahasa Indonesia diedit pihak tidak bertanggung jawab. Dalam laman itu ditulis posisi Direktur Teknik PSSI diisi Shin Tae-yong.

1. Isu Shin Tae-yong Jadi Direktur Teknik PSSI

Shin Tae-yong pimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang PSSI

(Shin Tae-yong tak lagi menangani Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Jadi yang saya amati, saya dengar, ada upaya-upaya (Shin Tae-yong) untuk tetap bertahan di sepakbola Indonesia itu tetap ada. Bahkan, sehari sebelum (Patrick) Kluivert datang, itu kan ada framing di media sosial, Dirtek (Direktur Teknik) PSSI itu Shin Tae-yong,” kata Bung Towel di program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews.

Bung Towel juga menyoroti ucapan perpisahan Shin Tae-yong kepada publik sepakbola Tanah Air yang disampaikan bertepatan dengan ketibaan Patrick Kluivert di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025 malam WIB.

“Jadi upaya-upaya itu (Shin Tae-yong bertahan di sepakbola Indonesia) bukan omong kosong, tetapi ada, ke media dan sebagainya ada framing itu. Bahkan ketika Kluivert datang, ucapan STY itu di hari yang sama kan? Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan,” tegas Bung Towel.

“Bahkan di hari (Patrick) Kluivert datang, dia mengucapkan terima kasih itu, bukan sebuah kebetulan dan kami mengamati itu,” lanjut Bung Towel yang sudah puluhan tahun mengambil profesi sebagai komentator sepakbola ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178096/pssi_akan_menggelar_rapat_penentuan_pelatih_timnas_indonesia_besok-L2Ro_large.jpeg
Besok, PSSI Gelar Rapat Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178041/frank_de_boer_bisa_panggil_ezra_walian_jika_latih_timnas_indonesia_fdeboerofficial-SAq8_large.jpg
Frank de Boer Panggil Penyerang yang Disia-siakan Shin Tae-yong jika Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178019/louis_van_gaal_tidak_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_vangaal-o7QF_large.jpg
Louis van Gaal Resmi Tidak Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini, Kena Prank Jurnalis Spanyol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178018/timur_kapadze_merasa_terhormat_usai_dirumorkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vJdO_large.jpg
Timur Kapadze Merasa Terhormat Dirumorkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/arne_slot_dikabarkan_mempertimbangkan_masa_depan_m.jpg
Arne Slot Pertimbangkan Jual Mohamed Salah usai Liverpool Dipermalukan MU
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement