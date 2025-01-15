Isu Shin Tae-yong Jadi Direktur Teknik PSSI, Pengamat: Ada Upaya STY Tetap Bertahan di Sepakbola Indonesia

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, mengatakan ada upaya agar Shin Tae-yong tetap bertahan di sepakbola Tanah Air meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tanda-tanda itu dilihat Bung Towel -sapaan akrab Tommy Welly- dari ramainya di media sosial.

Salah satu buktinya laman Timnas Indonesia di Wikipedia berbahasa Indonesia diedit pihak tidak bertanggung jawab. Dalam laman itu ditulis posisi Direktur Teknik PSSI diisi Shin Tae-yong.

1. Isu Shin Tae-yong Jadi Direktur Teknik PSSI

(Shin Tae-yong tak lagi menangani Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Jadi yang saya amati, saya dengar, ada upaya-upaya (Shin Tae-yong) untuk tetap bertahan di sepakbola Indonesia itu tetap ada. Bahkan, sehari sebelum (Patrick) Kluivert datang, itu kan ada framing di media sosial, Dirtek (Direktur Teknik) PSSI itu Shin Tae-yong,” kata Bung Towel di program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews.

Bung Towel juga menyoroti ucapan perpisahan Shin Tae-yong kepada publik sepakbola Tanah Air yang disampaikan bertepatan dengan ketibaan Patrick Kluivert di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025 malam WIB.

“Jadi upaya-upaya itu (Shin Tae-yong bertahan di sepakbola Indonesia) bukan omong kosong, tetapi ada, ke media dan sebagainya ada framing itu. Bahkan ketika Kluivert datang, ucapan STY itu di hari yang sama kan? Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan,” tegas Bung Towel.

“Bahkan di hari (Patrick) Kluivert datang, dia mengucapkan terima kasih itu, bukan sebuah kebetulan dan kami mengamati itu,” lanjut Bung Towel yang sudah puluhan tahun mengambil profesi sebagai komentator sepakbola ini.