HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RAKYAT BERSUARA: Sindir Shin Tae-yong Lebih Cocok Jualan, Ini Dalih Bung Towel

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |22:00 WIB
RAKYAT BERSUARA: Sindir Shin Tae-yong Lebih Cocok Jualan, Ini Dalih Bung Towel
Bung Towel angkat bicara soal sindiran kepada Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Tommy Welly buka suara usai menyindir mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bung Towel -sapaan akrabnya- mengatakan, sindiran yang belakangan dianggap sebagai ejekan oleh publik itu hanyalah sebuah celetukan ringan.

Bung Towel hadir dalam program ‘Rakyat Bersuara’ yang tayang di iNews pada Selasa (14/1/2025) malam WIB. Topik pembicaraan utama dalam acara tersebut adalah ‘Piala Dunia Harga Mati! Kluivert Bisa?’.

1. Sindiran

Jeje ngamuk Shin Tae-yong masih disindir Bung Towel @jeongseokseo

Dalam satu momen, Bung Towel ditanyakan mengenai sindirannya kepada Shin yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Pria berusia 53 tahun itu diketahui menuliskan ‘cuma bisa jualan’ saat mengunggah ulang video promosi restoran ayam Korea Selatan tersebut.

Belakangan, publik menilai sindiran Bung Towel sudah berlebihan dan seperti ejekan. Bahkan, penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, sempat murka.

2. Celetukan Ringan

Kini, Bung Towel angkat bicara soal sindirannya itu. Ia mengaku komentar tersebut memang dialamatkan kepada STY. Menurutnya, hal itu hanyalah celetukan ringan saja.

“Spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya di mana pun, jadi ada waktunya harus move on. Tetapi, ada hal-hal yang secara gambaran besar, saya tahu, orang tidak tahu,” kata Towel, dikutip dari program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (14/1/2025).

“Kenapa? Apa itu, misalnya kemarin, apa tuh, postingan soal jual ayam. Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja nyeletuk-lah bahasa sehari-harinya,” imbuh pria berkacamata itu.

“Cocoknya jualan, karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja, kemarin juga jualan kopi, jualan apalagi ada lah,” tukas Tommy.

 

