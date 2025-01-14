Shin Tae-yong Gabung Klub Liga Vietnam Setelah Tinggalkan Jabatan Pelatih Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong gabung klub Liga Vietnam, Hanoi FC, setelah meninggalkan jabatan pelatih Timnas Indonesia? Manajemen Hanoi FC didesak sang suporter untuk mengontrak Shin Tae-yong.

Desakan itu muncul karena performa Hanoi FC asuhan Le Duc Tuan mengalami penurunan performa di Liga 1 Vietnam 2024-20245. Dari enam laga terkini Liga 1 Vietnam 2024-2025, Hanoi FC hanya mendapatkan satu menang dan lima imbang.

Laga terbaru mereka tersaji di16 besar Piala Vietnam 2024-2025. Bertemu Dong Thap FC pada Minggu 12 Januari 2025, mereka kalah 3-4 di kandang sendiri. Setelah kekalahan itu suporter mengamuk dan meminta manajemen untuk mengontrak Shin Tae-yong.

1. Shin Tae-yong Dipuja di Vietnam

“Datangkan Shin Tae-yong untuk latih Hanoi FC,” tulis salah seorang suporter di unggahan media sosial klub Hanoi FC, Okezone mengutip dari Soha.vn.

Fans Hanoi FC minta manajemen datangkan Shin Tae-yong sebagai pelatih.

Selain itu, fans Hanoi FC yang lain mengunggah sebuah poster Shin Tae-yong dengan caption: ;Hanya dia yang bisa menyelamatkan klub ibu kota’. Karena itu, menarik menanti keputusan manajemen Hanoi FC.

Klub-klub Vietnam dikenal royal dalam mendatangkan pelatih top. Salah satu klub Liga Vietnam, CAHN, berani mendatangkan eks pelatih yang membawa Timnas Thailand dua kali juara Piala AFF (2020 dan 2022), Alexandre Polking.