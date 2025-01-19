Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Evan Soumilena Menggila Cetak Hattrick, Fafage Banua Bantai Halus FC 7-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |19:08 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Evan Soumilena Menggila Cetak Hattrick, Fafage Banua Bantai Halus FC 7-1!
Para pemain Fafage Banua kala berlaga. (Foto: Instagram/@fafagebanua)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Fafage Banua berhasil bantai Halus FC dengan skor 7-1.

Laga seru tersebut yang digelar di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (19/1/2025) sore WIB. Bintang Fafage Banua, Evan Soumilena, tampil gacor sehingga berhasil mencetak hattrick alias 3 gol.

Fafage Banua foto fafage

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Lima menit pertama laga antara Fafage Banua dan Halus FC berjalan cukup sengit. Kedua tim terlihat masih saling meraba strategi dan permainan lawannya.

Gol pertama pada pertandingan ini hadir saat laga baru berjalan empat menit, Evan Soumilena membuka keunggulan Fafage Banua melalui skema kick in. Tendangan keras terukur dari pemain 28 tahun itu mengalir deras ke sudut gawang Halus FC.

Kecolongan satu gol, Halus FC nyaris langsung bisa menyamakan kedudukan, sayangnya bola masih melebar ke sisi gawang Fafage Banua yang dijaga Albagir. Justru Fafage Banua yang nyaris menggandakan keunggulan melalui Ryan Dwi Renaldi, tetapi dia tak mampu memanfaatkan kesempatan saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Gol kedua dari Fafage Banua baru hadir pada menit ke-12 melalui sepakan Diego Rodrigo yang mengalir ke dalam gawang setelah tanpa sengaja terkena kaki dari pemain Halus FC. Lima menit jelang berakhirnya babak pertama, Halus FC menggunakan skema power play guna mengejar ketertinggalan dua gol tersebut.

Strategi yang dilakukan Halus FC berbuah manis karena dua menit jelang berakhirnya paruh pertama, mereka berhasil mencetak gol melalui Hasnan Habib yang mampu memanfaatkan kesalahan pemain Fafage Banua. Babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk Evan Soumilena cs.

 

