Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025

LIVE di RCTI malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C Piala Asia U-20 2025 bersama Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Iran U-20, dan Timnas Yaman U-20.

1. Jadwal Berat

Turnamen sendiri dijadwalkan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sementara, fase grup dihelat pada 12-20 Februari.

Berkaca dari undian, Timnas Indonesia sudah akan bertemu lawan berat. Sebab, dua tim merupakan kesebelasan papan atas di Asia.

2. Pemusatan Latihan

Tentu, Timnas Indonesia U-20 diharapkan dapat lolos dari fase grup dan melaju hingga semifinal. Sebab, empat peserta di babak empat besar akan otomatis lolos untuk mewakili Asia di Piala Dunia U-20 2025.

Sadar akan berjumpa lawan berat, Timnas Indonesia U-20 sudah bersiap sejak awal Januari 2025. Pemusatan latihan (TC) itu dijadwalkan berlangsung hingga akhir Januari sebelum terbang ke China.