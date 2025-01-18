Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |08:09 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIVE di RCTI malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C Piala Asia U-20 2025 bersama Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Iran U-20, dan Timnas Yaman U-20.

1. Jadwal Berat

Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20

Turnamen sendiri dijadwalkan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sementara, fase grup dihelat pada 12-20 Februari.

Berkaca dari undian, Timnas Indonesia sudah akan bertemu lawan berat. Sebab, dua tim merupakan kesebelasan papan atas di Asia.

2. Pemusatan Latihan

Tentu, Timnas Indonesia U-20 diharapkan dapat lolos dari fase grup dan melaju hingga semifinal. Sebab, empat peserta di babak empat besar akan otomatis lolos untuk mewakili Asia di Piala Dunia U-20 2025.

Sadar akan berjumpa lawan berat, Timnas Indonesia U-20 sudah bersiap sejak awal Januari 2025. Pemusatan latihan (TC) itu dijadwalkan berlangsung hingga akhir Januari sebelum terbang ke China.

 

Halaman:
1 2
      
