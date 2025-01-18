Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025

SIDOARJO – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025.

Turnamen U-20 Challenge Series 2025 akan digelar di Stadion Gelora Delta di Sidoarjo, Jawa Timur, 24-30 Januari. Ajang ini diikuti oleh empat tim yakni Timnas Yordania U-20, Timnas Suriah U-20, dan Timnas India U-20.

1. Persiapan

Ajang tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Asia U-20 2025. Ada pun, turnamen itu dijadwalkan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

Alhasil, turnamen ini sekaligus jadi ajang seleksi skuad bagi pelatih Indra Sjafri. Ia memboyong 34 pemain selama pemusatan latihan (TC) yang dilakukan di Jakarta sejak awal Januari.

2. 23 Pemain

Nantinya Indra hanya akan membawa 23 pemain ke Piala Asia U-20 2025 sesuai regulasi turnamen. Tentu, sepanjang U-20 Challenge Series 2025 ini sang pelatih akan mematangkan strategi sekaligus menjajal sebanyak mungkin pemain.

Tiga tim yang dipilih untuk beruji coba pun bukan sembarangan. Terkhusus Suriah, Indonesia berpotensi bertemu negara tersebut di Piala Asia U-20 2025.