Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |07:05 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025
Simak jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

SIDOARJO – Live malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Suriah U-20 di U-20 Challenge Series 2025.

Turnamen U-20 Challenge Series 2025 akan digelar di Stadion Gelora Delta di Sidoarjo, Jawa Timur, 24-30 Januari. Ajang ini diikuti oleh empat tim yakni Timnas Yordania U-20, Timnas Suriah U-20, dan Timnas India U-20.

1. Persiapan

Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Aldhi Chandra)

Ajang tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Asia U-20 2025. Ada pun, turnamen itu dijadwalkan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

Alhasil, turnamen ini sekaligus jadi ajang seleksi skuad bagi pelatih Indra Sjafri. Ia memboyong 34 pemain selama pemusatan latihan (TC) yang dilakukan di Jakarta sejak awal Januari.

2. 23 Pemain

Nantinya Indra hanya akan membawa 23 pemain ke Piala Asia U-20 2025 sesuai regulasi turnamen. Tentu, sepanjang U-20 Challenge Series 2025 ini sang pelatih akan mematangkan strategi sekaligus menjajal sebanyak mungkin pemain.

Tiga tim yang dipilih untuk beruji coba pun bukan sembarangan. Terkhusus Suriah, Indonesia berpotensi bertemu negara tersebut di Piala Asia U-20 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635949/dihukum-ioc-kemenpora-pastikan-indonesia-tetap-aktif-di-panggung-olahraga-internasional-vcl.webp
Dihukum IOC, Kemenpora Pastikan Indonesia Tetap Aktif di Panggung Olahraga Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Simpan Misi Khusus di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement