Aksi Jens Raven Jadi Fotografer Dadakan saat Absen Latihan Timnas Indonesia U-20

AKSI Jens Raven jadi fotografer dadakan di Timnas Indonesia U-20 curi perhatian. Hal ini dilakukannya kala absen latihan bersama Timnas Indonesia U-20.

Jens Raven absen berlatih karena ternyata mengalami cedera. Dia alami masalah di bagian pahanya.

1. Jens Raven Tengah Jalani TC Timnas Indonesia U-20

Timnas Indonesia U-20 melanjutkan sesi pemusatan latihan (TC) di Jakarta untuk persiapan Piala Asia U-20 2025. Sebanyak 30 pemain Timnas Indonesia U-20 mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Stadion Madya, Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.

Pemusatan latihan kali ini terbuka untuk didatangi oleh awak media. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, ada yang cukup aneh dari latihan kali ini. Ya, Jens Raven tampak tidak ikut dalam sesi latihan seperti pemain lainnya.

Pemain berusia 19 tahun itu tampak menggunakan sepatu running, berbeda dari rekan-rekannya yang menggunakan sepatu bola. Jens juga dikesampingkan saat para pemain sedang melakukan peregangan dan pemanasan.