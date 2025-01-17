Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenang Indra Sjafri Momen Kerja Bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia: Saya Banyak Belajar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |12:50 WIB
Kenang Indra Sjafri Momen Kerja Bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia: Saya Banyak Belajar
Indra Sjafri dan Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri beri kesan positif selama kerja bareng Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia mengaku banyak belajar banyak dari sosok Shin Tae-yong.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku mendapat banyak pelajaran dan masukan dari Shin Tae-yong. Hal ini tentunya jadi modal juga bagi Indra Sjafri dalam menangani tim.

Indra sjafri foto andhika khoirul huda

1. Shin Tae-yong Dipecat

Shin Tae-yong diketahui dipecat PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Posisinya pun kini digantikan oleh legenda sepakbola Belanda, Patrick Kluivert, yang telah diperkenalkan secara resmi ke publik pada 12 Januari 2025.

Itu artinya, berakhir juga kerja sama antara Indra dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin selama kurang lebih lima tahun lamanya. Indra pun mengenang momen kebersamaannya bersama mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu.

“Saat coach STY datang, kami makan bersama di satu hotel, pertemuan terakhir saya juga makan bersama waktu itu. Kita banyak berdiskusi tentang pembinaan usia muda,” kata Indra di Stadion Madya, dikutip Kamis 16 Januari 2025.

“Waktu itu juga beberapa pemain U-20 yang dibawa ke AFF dan ada beberapa nama yang saya sampaikan ke coach STY,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178739/alexander_zwiers_kabarnya_tetap_menjabat_sebagai_direktur_teknik_pssi_alexzwiers-2MTa_large.jpg
Alexander Pastoor Sebut Alexander Zwiers dan Jordi Cruyff Dipecat PSSI, Bagaimana Faktanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732/timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635719/erick-thohir-dan-shin-taeyong-saling-follow-di-instagram-isyarat-kembali-ke-timnas-indonesia-azh.webp
Erick Thohir dan Shin Tae-yong Saling Follow di Instagram, Isyarat Kembali ke Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/03/26/chou_tien_chen.jpg
Profil Chou Tien Chen, Pebulu Tangkis Taiwan yang Minta Diajari Hariyanto Arbi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement