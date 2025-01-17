Kenang Indra Sjafri Momen Kerja Bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia: Saya Banyak Belajar

INDRA Sjafri beri kesan positif selama kerja bareng Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia mengaku banyak belajar banyak dari sosok Shin Tae-yong.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku mendapat banyak pelajaran dan masukan dari Shin Tae-yong. Hal ini tentunya jadi modal juga bagi Indra Sjafri dalam menangani tim.

1. Shin Tae-yong Dipecat

Shin Tae-yong diketahui dipecat PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Posisinya pun kini digantikan oleh legenda sepakbola Belanda, Patrick Kluivert, yang telah diperkenalkan secara resmi ke publik pada 12 Januari 2025.

Itu artinya, berakhir juga kerja sama antara Indra dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin selama kurang lebih lima tahun lamanya. Indra pun mengenang momen kebersamaannya bersama mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu.

“Saat coach STY datang, kami makan bersama di satu hotel, pertemuan terakhir saya juga makan bersama waktu itu. Kita banyak berdiskusi tentang pembinaan usia muda,” kata Indra di Stadion Madya, dikutip Kamis 16 Januari 2025.

“Waktu itu juga beberapa pemain U-20 yang dibawa ke AFF dan ada beberapa nama yang saya sampaikan ke coach STY,” sambungnya.