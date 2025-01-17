Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |12:35 WIB
Patrick Kluivert Coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ragnar Oratmangoen terancam dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert dipastikan mencoret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Timnas Indonesia vs Australia di lanjutan matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Keputusan itu diambil karena Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner sama-sama harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Ragnar Oratmangoen absen karena telah menerima dua kartu kuning. Kartu kuning terakhir diterima pemain FCV Dender ini saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi.

1. Akumulasi Kartu

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Sementara Justin Hubner, menerima kartu merah juga saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski tidak disertakan melawan Australia, bukan berarti keduanya absen saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C, Kamis 20 Maret 2025 WIB.

Keduanya bisa dibawa untuk melawan Bahrain. Tenaga Ragnar Oratmangoen dibutuhkan untuk menggempur pertahanan Bahrain.

Pesepakbola 26 tahun ini juga berpengalaman membobol Bahrain di pertemuan pertama. Saat itu gol Ragnar Oratmangoen membuat Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain.

Begitu juga dengan Justin Hubner. Peran Justin Hubner dibutuhkan seiring Mees Hilgers yang tak kunjung pulih dari cedera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732//timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715//simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/49/3178704//berikut_tiga_pemain_top_super_league_yang_berpotensi_dicoret_shin_tae_yong_jika_jadi_pelatih_timnas_indonesia-a15n_large.jpeg
3 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dicoret Shin Tae-yong jika Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Baru Gabung Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692//berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635849/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-masters-super-100-ii-2025-di-vision-gaz.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia Masters Super 100 II 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk_1.jpg
Pelatih Lille Kirim Peringatan Keras ke Calvin Verdonk Cs jelang Vs PAOK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement