Patrick Kluivert Coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PATRICK Kluivert dipastikan mencoret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Timnas Indonesia vs Australia di lanjutan matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Keputusan itu diambil karena Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner sama-sama harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Ragnar Oratmangoen absen karena telah menerima dua kartu kuning. Kartu kuning terakhir diterima pemain FCV Dender ini saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi.

1. Akumulasi Kartu

Sementara Justin Hubner, menerima kartu merah juga saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski tidak disertakan melawan Australia, bukan berarti keduanya absen saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C, Kamis 20 Maret 2025 WIB.

Keduanya bisa dibawa untuk melawan Bahrain. Tenaga Ragnar Oratmangoen dibutuhkan untuk menggempur pertahanan Bahrain.

Pesepakbola 26 tahun ini juga berpengalaman membobol Bahrain di pertemuan pertama. Saat itu gol Ragnar Oratmangoen membuat Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain.

Begitu juga dengan Justin Hubner. Peran Justin Hubner dibutuhkan seiring Mees Hilgers yang tak kunjung pulih dari cedera.