HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |15:52 WIB
Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia siap tempur di sisa laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

INI daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Patrick Kluivert akan mencari pemain-pemain terbaik yang dipersiapkan menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

Selain memantau pemain yang berkarier di luar negeri, Patrick Kluivert tidak melupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024-2025. Rencananya pada awal Februari 2025, pelatih 48 tahun itu akan berkeliling dari satu stadion ke stadion lain demi memantau aksi-aksi pemain Indonesia di Liga 1.

1. Potensi Panggil 26 Pemain

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Ada potensi Patrick Kluivert hanya memanggil 26 nama. Hal itu mengacu kepada jumlah pemain yang biasa dipanggil pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, dalam satu FIFA Matchday.

Terlebih, nantinya hanya 23 nama saja yang bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain (DSP) sehingga 26 nama merupakan komposisi yang pas. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada berapa pemain abroad yang akan dibawa Patrick Kluivert?

Jika proses naturalisasi Ole Romeny dan Jairo Riedewald rampung sebelum laga melawan Australia dimulai, Patrick Kluivert berpotensi memanggil 20 pemain abroad sekaligus. Pemain-pemain ini bisa dipilih karena memang memiliki kualitas.

Kecuali, Patrick Kluivert memegang omongannya untuk mengesampingkan pemain yang jarang membela klub. Jika omongannya itu direalisasikan, ada sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini yang berpotensi tidak dipanggil Patrick Kluivert.

 

