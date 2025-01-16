Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Nonton Girona vs Sevilla LaLiga di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |16:19 WIB
Jadwal dan Link Nonton Girona vs Sevilla LaLiga di Vision+
Girona bakal hadapi Sevilla di laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Instagram/gironafc)
A
A
A

JAKARTA – Duel menarik di Estadi Montilivi, Girona akan mempertemukan Girona dan Sevilla dalam laga lanjutan LaLiga 2024-2025. Persaingan sengit di tengah klasemen akan menghadirkan laga penuh drama. Streaming di Vision+ pada Sabtu (18/01) dan dijadwalkan kick off pukul 19.55 dengan klik link di sini.

Girona yang diunggulkan karena berada di posisi ke 9 dengan raihan 28 poin sementara, akan bermain dengan solid dan memanfaatkan performa main di kandang. Sedangkan Sevilla yang kini berada di posisi ke 13 dengan raihan 23 poin sementara, akan berusaha keras untuk kembali ke jalur kemenangan demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Laga ini diprediksi akan penuh dengan intensitas dan strategi yang menarik! Dukung klub jagoanmu dan streaming di Vision+, simak jadwal Girona vs Sevilla di sini:

Jadwal Siaran Langsung Girona vs Sevilla di Vision+

● Tanggal: Sabtu, 18 Januari 2025

● Kick-off: 19:55 WIB

● Venue: Estadi Montilivi, Girona

● Channel: beIN Sports 1 Vision+

Sevilla vs Celta Vigo foto sevilla

Jangan lewatkan duel sengit antara Girona dan Sevilla dalam gelaran LaLiga 2024-2025 dengan streaming di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635291/derek-chisora-pensiun-usai-duel-trilogi-lawan-dillian-whyte-fxj.webp
Derek Chisora Pensiun usai Duel Trilogi Lawan Dillian Whyte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Jadwal French Open 2025 Hari Ini: Jonatan Christie Pimpin Perjuangan Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement