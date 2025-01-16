Jadwal dan Link Nonton Girona vs Sevilla LaLiga di Vision+

JAKARTA – Duel menarik di Estadi Montilivi, Girona akan mempertemukan Girona dan Sevilla dalam laga lanjutan LaLiga 2024-2025. Persaingan sengit di tengah klasemen akan menghadirkan laga penuh drama. Streaming di Vision+ pada Sabtu (18/01) dan dijadwalkan kick off pukul 19.55 dengan klik link di sini.

Girona yang diunggulkan karena berada di posisi ke 9 dengan raihan 28 poin sementara, akan bermain dengan solid dan memanfaatkan performa main di kandang. Sedangkan Sevilla yang kini berada di posisi ke 13 dengan raihan 23 poin sementara, akan berusaha keras untuk kembali ke jalur kemenangan demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Laga ini diprediksi akan penuh dengan intensitas dan strategi yang menarik! Dukung klub jagoanmu dan streaming di Vision+, simak jadwal Girona vs Sevilla di sini:

Jadwal Siaran Langsung Girona vs Sevilla di Vision+

● Tanggal: Sabtu, 18 Januari 2025

● Kick-off: 19:55 WIB

● Venue: Estadi Montilivi, Girona

● Channel: beIN Sports 1 Vision+

Jangan lewatkan duel sengit antara Girona dan Sevilla dalam gelaran LaLiga 2024-2025 dengan streaming di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!