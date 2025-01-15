Skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia Ditentukan Usai Turnamen Challenge Series 2025

Skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan berjumlah 23 pemain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan akan mengerucutkan pemain jelang Piala Asia U-20 2025. Skuad final di ajang itu akan ditentukan usai turnamen mini Challenge Series 2025.

Timnas Indonesia U-20 sedang mempersiapkan diri menjelang turnamen Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan berlangsung di China 12 Februari hingga 1 Maret.

1. Turnamen Mini

Setelah melakukan persiapan panjang, Garuda Nusantara akan melakoni laga uji coba sebelum menentukan skuad final. Ada tiga laga yang dipertandingkan dalam sebuah turnamen mini bertajuk U-20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo, Jawa Timur.

Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Timnas Yordania U-20 (24 Januari), Timnas Suriah U-20 (27 Januari), dan Timnas India U-20 (30 Januari). Indra mengatakan, akan menentukan skuad final setelah tiga pertandingan tersebut.

“Dan nanti tanggal 19 (Januari) kami bergerak ke Surabaya untuk melakukan uji coba di Surabaya lawan Yordania tanggal 24 tanggal 27 lawan Suriah dan tanggal 30 lawan India,” kata Indra kepada awak media termasuk Okezone di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

“Dan uji coba itu adalah yang terakhir dan setelah itu kami akan menetapkan 23 skuad (pemain) terbaik yang nanti akan kami berangkatkan ke Piala Asia,” sambung pria asal Sumatra Barat itu.