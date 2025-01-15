Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Sebut Patrick Kluivert Kaget Dengar Timnas Indonesia U-20 Pernah Kalahkan Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |20:33 WIB
Indra Sjafri Sebut Patrick Kluivert Kaget Dengar Timnas Indonesia U-20 Pernah Kalahkan Argentina
Indra Sjafri menyebut Patrick Kluivert kaget dengar Timnas Indonesia U-20 kalahkan Argentina (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku Patrick Kluivert kaget saat mendengar anak asuhnya pernah mengalahkan Timnas Argentina U-20. Hal itu diceritakannya saat bertemu pada Senin 13 Januari 2025.

Kluivert langsung bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia sempat menemui Indra yang tengah memimpin pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Jakarta.

1. Bicara

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam pertemuan tersebut, Indra menyambut baik kedatangan mantan striker Barcelona itu. Pelatih asal Sumatra Barat itu sedikit memamerkan kemampuan Timnas Indonesia U-20 kepada Kluivert.

“Alhamdulillah saya ketemu langsung kemarin dan saya katakan kepada Coach Patrick selamat datang,” ujar Indra kepada awak media termasuk Okezone di Stadion Madya, Rabu (15/1/2025).

“Dan kami langsung berdiskusi dan saya melakukan terutama yang di tim nasional U-20 sama seperti saya mereview tadi,” imbuh pria berusia 61 tahun itu.

2. Kaget

Salah satu kemampuan yang dibanggakan Indra kepada Kluivert adalah saat Garuda Nusantara mengalahkan Timnas Argentina U-20 2-1. Momen itu terjadi di turnamen mini Earth On Us Cup di Korea Selatan pada September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
