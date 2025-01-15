Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Dunia yang Bisa Dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Main di Liga Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:44 WIB
5 Pemain Top Dunia yang Bisa Dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Main di Liga Italia
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
ADA 5 pemain top dunia yang bisa dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Pemain top yang dimaksud adalah pemain keturunan Grade A yang memiliki darah Indonesia namun sampai saat ini belum berhasil dinaturalisasi PSSI.

Berbagai alasan menjadi penyebab PSSI belum berhasil meyakinkan para pemain keturunan itu untuk membela Timnas Indonesia. Namun, dengan hadirnya sosok legenda Timnas Belanda seperti Kluivert, maka diharapkan para pemain tersebut tertarik untuk memperkuat Garuda. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Top Dunia yang Bisa Dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

5. Pascal Struijk

Pascal Struijk disebut diizinkan memperkuat Timnas Indonesia @pascalstruijk

Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Pascal Struijk tetap dinantikan. Saat ini pemain keturunan Belanda-Indonesia itu bermain di Leeds United.

4. Ryan Flamingo

Ryan Flamingo @ryanflamingo

Flamingo sendiri sejatinya beberapa kali memberi kode dengan memasang bendera Indonesia, tanda sang pemain punya darah keturunan Tanah Air. Flamingo diketahui punya keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname.

Dketahui, Ryan Flamingo bermain untuk PSV Eindhoven. Bek tengah berusia 22 tahun itu baru didatangkan dari FC Utrecht pada musim panas 2024 lalu.

3. Jayden Oosterwolde

jayden oosterwolde

Faktanya, sampai saat ini Jayden Oosterwolde belum juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih Timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia.

Untuk yang belum tahu, Jayden Oosterwolde adalah pemain berdarah Indonesia-Belanda. Kini ia bermain untuk Fenerbahce dan sempat menolak penawaran dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda.

 

