Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Patrick Kluivert kepada Suporter: Dukung Timnas Indonesia di Belakang Kami, Sisanya Biar Kami yang Urus!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |04:05 WIB
Pesan Patrick Kluivert kepada Suporter: Dukung Timnas Indonesia di Belakang Kami, Sisanya Biar Kami yang Urus!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PESAN khusus diberikan Patrick Kluivert kepada suporter Timnas Indonesia. Dia meminta dukungan dari suporter Timnas Indonesia di belakang mereka, sementara hal-hal di luar itu biar jadi urutan dari Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert menilai suporter Timnas Indonesia selalu memberi dukungan yang luar biasa. Hal itu pun turut ditunjukkan kala Timnas Indonesia mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, terkait performa tim, ini kan menjadi tanggung jawabnya.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Timnas Indonesia Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- diketahui masih berjuang dalam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Patrick Kluivert mengakui suporter Timnas Indonesia punya basis suporter yang besar dan militan. Hal itu menambah gairahnya memberikan kontribusi terbaik untuk tim asuhannya.

"Fans Indonesia menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat. Saya sudah melihat banyak negara dengan fans yang penuh semangat, tapi fans Indonesia bahkan lebih bergairan dari itu,"kata Patrick Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178140/bojan_hodak_berpotensi_ditunjuk_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_persibcoid-dtuM_large.jpg
Penghematan, PSSI Kontrak Shin Tae-yong atau Bojan Hodak sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178137/bojan_hodak_masuk_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_persibcoid-28wZ_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini untuk Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178134/bojan_hodak_berpeluang_latih_timnas_indonesia_gantikan_patrick_kluivert_persibcoid-WP4u_large.jpg
Bojan Hodak Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert? Sosok Ini Bisa Menjegalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177996/momen_simon_tahamata_berpelukan_dengan_frank_de_boer-s286_large.jpg
Foto Akrab Simon Tahamata dengan Frank de Boer Picu Spekulasi: Kode Keras Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru di FC Twente, Masa Depan Makin Suram
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement