Pesan Patrick Kluivert kepada Suporter: Dukung Timnas Indonesia di Belakang Kami, Sisanya Biar Kami yang Urus!

PESAN khusus diberikan Patrick Kluivert kepada suporter Timnas Indonesia. Dia meminta dukungan dari suporter Timnas Indonesia di belakang mereka, sementara hal-hal di luar itu biar jadi urutan dari Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert menilai suporter Timnas Indonesia selalu memberi dukungan yang luar biasa. Hal itu pun turut ditunjukkan kala Timnas Indonesia mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, terkait performa tim, ini kan menjadi tanggung jawabnya.

1. Timnas Indonesia Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- diketahui masih berjuang dalam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Patrick Kluivert mengakui suporter Timnas Indonesia punya basis suporter yang besar dan militan. Hal itu menambah gairahnya memberikan kontribusi terbaik untuk tim asuhannya.

"Fans Indonesia menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat. Saya sudah melihat banyak negara dengan fans yang penuh semangat, tapi fans Indonesia bahkan lebih bergairan dari itu,"kata Patrick Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.