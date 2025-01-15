Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap! Pemain Timnas Indonesia Pilih Dilatih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |06:01 WIB
Terungkap! Pemain Timnas Indonesia Pilih Dilatih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst
Pemain Timnas Indonesia pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih ketimbang Giovanni van Bronckhorst
A
A
A

ANGGOTA DPR RI sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mengungkap kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Andre Rosiade mengatakan pemain-pemain Timnas Indonesia memilih dilatih Patrick Kluivert ketimbang pelatih top sekaliber Giovanni van Bronckhorst.

Andre Rosiade merupakan sosok yang keras mempertanyakan kepada Erick Thohir kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pertanyaan ini muncul karena Patrick Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang memuaskan sebagai pelatih.

1. Pemain Timnas Indonesia Menyukai Patrick Kluivert

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Namun, setelah risiko yang berani diambil dan penjelasan dari Erick Thohir, Andre Rosiade akhirnya percaya Patrick Kluivert sebagai pelatih yang cocok membesut Timnas Indonesia ketimbang nama-nama lain.

“Patrick Kluivert akan dibantu dua asisten pelatih yang ahli strategi (Alex Pastoor dan Denny Landzaat) Kemudian, saya bertanya Kenapa bukan Giovanni van Bronckhorst yang jadi pelatih Timnas Indonesia?” kata Andre Rosiade di program Rakyat Bersuara di iNews TV, menceritakan momen dirinya menelefon Erick Thohir.

“Beliau (Erick Thohir) bilang, pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert karena komunikasi lebih baik,” lanjut Andre Rosiade.

Sempat beredar kabar, ada dua nama lain yang masuk daftar kandidat pelatih Timnas Indonesia selain Patrick Kluivert. Dua sosok yang dimaksud adalah dua juru taktik jempolan asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178140/bojan_hodak_berpotensi_ditunjuk_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_persibcoid-dtuM_large.jpg
Penghematan, PSSI Kontrak Shin Tae-yong atau Bojan Hodak sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178137/bojan_hodak_masuk_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_persibcoid-28wZ_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini untuk Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178134/bojan_hodak_berpeluang_latih_timnas_indonesia_gantikan_patrick_kluivert_persibcoid-WP4u_large.jpg
Bojan Hodak Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert? Sosok Ini Bisa Menjegalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177996/momen_simon_tahamata_berpelukan_dengan_frank_de_boer-s286_large.jpg
Foto Akrab Simon Tahamata dengan Frank de Boer Picu Spekulasi: Kode Keras Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/bek_timnas_indonesia_mees_hilgers_foto_pssi.jpg
Bos FC Twente Murka Mees Hilgers Tolak Mentah-Mentah Tawaran Perpanjangan Kontrak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement