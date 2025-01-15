Terungkap! Pemain Timnas Indonesia Pilih Dilatih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst

ANGGOTA DPR RI sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mengungkap kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Andre Rosiade mengatakan pemain-pemain Timnas Indonesia memilih dilatih Patrick Kluivert ketimbang pelatih top sekaliber Giovanni van Bronckhorst.

Andre Rosiade merupakan sosok yang keras mempertanyakan kepada Erick Thohir kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pertanyaan ini muncul karena Patrick Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang memuaskan sebagai pelatih.

1. Pemain Timnas Indonesia Menyukai Patrick Kluivert

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Namun, setelah risiko yang berani diambil dan penjelasan dari Erick Thohir, Andre Rosiade akhirnya percaya Patrick Kluivert sebagai pelatih yang cocok membesut Timnas Indonesia ketimbang nama-nama lain.

“Patrick Kluivert akan dibantu dua asisten pelatih yang ahli strategi (Alex Pastoor dan Denny Landzaat) Kemudian, saya bertanya Kenapa bukan Giovanni van Bronckhorst yang jadi pelatih Timnas Indonesia?” kata Andre Rosiade di program Rakyat Bersuara di iNews TV, menceritakan momen dirinya menelefon Erick Thohir.

“Beliau (Erick Thohir) bilang, pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert karena komunikasi lebih baik,” lanjut Andre Rosiade.

Sempat beredar kabar, ada dua nama lain yang masuk daftar kandidat pelatih Timnas Indonesia selain Patrick Kluivert. Dua sosok yang dimaksud adalah dua juru taktik jempolan asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer.