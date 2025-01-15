Kisah Patrick Kluivert yang Kagum dengan Suporter Timnas Indonesia: Mereka Fantastis!

KISAH Patrick Kluivert yang kagum dengan suporter Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Pelatih anyar Timnas Indonesia mengatakan bahwa suporter Timnas Indonesia begitu fantastis.

Kluivert mengaku suporter Timnas Indonesia tak pernah setengah-setengah dalam memberikan dukungan. Hal ini yang buat dirinya merasa kagum.

1. Patrick Kluivert Baru Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Patrick Kluivert baru saja ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menggantikan peran Shin Tae-yong, yang sudah diberhentikan sebelumnya.

Bagi Kluivert, melatih Timnas Indonesia sama saja menanggung harapan para suporter. Meski begitu, mantan striker asal Belanda itu mengatakan sangat menyukai energi yang diberikan Garuda Fans.

"Para pendukung Indonesia begitu fantastis, passion yang mereka miliki saya sangat menyukainya. Dan mereka berkontribusi pada elemen positif yang tim butuhkan," kata Kluivert dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), dikutip Rabu Minggu (14/1/2025).

Energi atau semangat yang diberikan oleh suporter, kata Kluivert, akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Dia pun bersemangat untuk melatih Skuad Garuda.

"Semua orang tahu tanpa passion dari fans ini akan sulit meraih hal-hal besar," ujar Kluivert.

"Jadi saya sangat gembira bahwa para pendukung Indonesia sangat passionate," lanjutnya.