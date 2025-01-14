Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Andalkan 26 Pemain Timnas Indonesia saat Hadapi Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |17:54 WIB
Patrick Kluivert Andalkan 26 Pemain Timnas Indonesia saat Hadapi Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Patrick Kluivert (tengah) bisa andalkan 26 pemain di laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
PATRICK Kluivert mengandalkan 26 pemain saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pelatih 48 tahun ini berupaya membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Upaya Patrick Kluivert meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dimulai dengan menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Dalam laga krusial ini, juru taktik asal Belanda ini mengincar empat angka.

1. Incar 4 Poin Lawan Australia dan Bahrain

“Tantangan terbesar adalah dua match awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal empat angka dari dua pertandingan itu,” kata Patrick Kluivert saat momen perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB.

2. Pantau Pemain Liga 1 2024-2025

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Diperkenalkan ke Publik

(Patrick Kluivert akan memantau langsung laga-laga Liga 1. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Demi merealisasikan hasil di atas, Patrick Kluivert akan memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Rencananya mulai awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan menyaksikan langsung laga-laga Liga 1 2024-2025.

Karena itu, jangan heran jika nantinya ada nama baru dari Liga 1 yang menghiasi skuad Timnas Indonesia. Selain memantau pemain Liga 1, Patrick Kluivert juga memonitor personel Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Sekadar diketahui, Indonesia memiliki banyak pesepakbola yang berkarier di Eropa. Beberapa di antaranya Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Jay Idzes (Venezia FC), Thom Haye (Almere City) hingga Ole Romeny (Oxford United).

 

