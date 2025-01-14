Adu Prestasi Dirk Kuyt dengan Maarten Stekelenburg, 2 Sosok yang Diisukan Masuk Staf Kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Adu prestasi Dirk Kuyt dengan Maarten Stekelenburg menarik untuk diulas (Foto: UEFA)

ADU prestasi Dirk Kuyt dengan Maarten Stekelenburg, dua sosok yang diisukan masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, menarik untuk diulas. Keduanya cukup bagus sebagai pemain.

Nama Kuyt dan Stekelenburg diisukan sebagai staf pelatih di Timnas Indonesia. Jabatannya mungkin akan disesuaikan dengan posisi masing-masing saat bermain.

1. Prestasi Dirk Kuyt

Sosok satu ini dikenal publik karena pernah membela Liverpool (2006-2012). Kuyt tercatat pernah berkostum FC Utrecht (1998-2003), Feyenoord (2003-2006, 2015-2017), Fenerbahce (2012-2015), dan Quick Boys (2018).

Tak hanya itu, sosok kelahiran Katwijk ini juga pernah membela Timnas Belanda. Kuyt 104 kali berkostum oranye dan menghasilkan 24 gol di semua kompetisi.

Semasa jadi pemain, pria berusia 44 tahun ini meraih KNVB Cup (2002-2003, 2015-2016), satu titel Eredivisie (2016-2017), satu Liga Super Turki (2013-2014), Piala Turki (2012-2013), serta satu Piala Liga Inggris (2011-2012).

Usai pensiun, Kuyt banting setir jadi pelatih. Ia sempat menangani Feyenoord U-19 (2018-2020), ADO Den Haag (2022), dan Beerschot (2023). Prestasi terbaiknya adalah juara divisi dua Liga Belgia (2023-2024, Beerschot).