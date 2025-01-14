Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Teori Konspirasi FIFA Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |17:10 WIB
Ini Teori Konspirasi FIFA Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

AKUN TikTok @ipal.asumsiliar membuat analisis yang menarik soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Akun ini menilai, ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia merupakan salah satu cara FIFA menaikkan pamor Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

FIFA dinilai berhasrat melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebab, kehadiran Timnas Indonesia bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

1. Dongkrak Perekonomian 3 Negara Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang tinggal di Indonesia atau yang tinggal di tiga negara tersebut bisa menghabiskan banyak uang di sana, sehingga roda perekonomian berputar masif. Tak sampai di situ kenapa aksi Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 sangat diharapkan FIFA.

Netizen Indonesia juga dikenal aktif di media sosial. Apa pun postingan soal Timnas Indonesia atau sepakbola Indonesia yang diunggah media-media luar, langsung ramai dibanjiri ratusan ribu sampai jutaan netizen Tanah Air.

Isu teori konspirasi FIFA bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 @ipal.asumsiliar

(Muncul teori konspirasi FIFA akan bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: TikTok/@asumsiliar)

“Kemarin gue sempat dapat dari akun random yang mengatakan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia yang katanya bagian dari suatu agenda, di mana FIFA mau naikin pamor dunia dengan memasukkan Indonesia,” tulis akun @ipal.asumsiliar.

“Indonesia dikenal dengan negara sebagai peminat bola yang sangat luar biasa. Bisa kalian bayangkan, akun-akun besar seperti 433 bahkan Fabrizio Romano mulai nge-post soal Indonesia. Mulai dari yang enggak mau melirik sekarang semua mata tertuju ke antusiasme penonton di Indonesia,” lanjut akun @ipal.asumsiliar.

 

Halaman:
1 2
      
