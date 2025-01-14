Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Remehkan Timnas Indonesia yang Kontrak Patrick Kluivert: Ingat, Masih Ada Timnas China!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |15:34 WIB
Media China Remehkan Timnas Indonesia yang Kontrak Patrick Kluivert: Ingat, Masih Ada Timnas China!
Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert diremehkan media China. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

MEDIA China, Sohu, meremehkan kiprah Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di lanjutan sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sohu menilai Timnas China akan menjadi batu sandungan Timnas Indonesia yang bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026.

“Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert berkeinginan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, kekuatan Timnas China berpotensi menjadi kendala untuk memenuhi ambisi mereka,” tulis Sohu.

“Timnas China terus berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan hasil optimal. Di bawah asuhan Branko Ivankovic, Timnas China akan mendapatkan hasil memuaskan,” lanjut Sohu.

1. Timnas China Ancam Timnas Indonesia

Lantas, apakah Timnas China memang sekuat yang diucapkan Sohu? Medio Desember 2024, Federasi Sepakbola China (CFA) dikabarkan akan menaturalisasi sejumlah pemain.

Tahith Chong @FabrizioRomano

(Tahith Chong kabarnya akan memperkuat Timnas China)

Tak tanggung-tanggung, CFA berniat menaturalisasi lima pemain sekaligus. Mereka ialah Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama yang disebut terakhir merupakan eks pemain Manchester United.

Tahith Chong saat ini mentas bersama klub Liga 2 Inggris, Luton Town. Dari 23 pertandingan, pemain yang biasa berperan sebagai winger ini mengemas dua gol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178041/frank_de_boer_bisa_panggil_ezra_walian_jika_latih_timnas_indonesia_fdeboerofficial-SAq8_large.jpg
Frank de Boer Panggil Penyerang yang Disia-siakan Shin Tae-yong jika Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178019/louis_van_gaal_tidak_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_vangaal-o7QF_large.jpg
Louis van Gaal Resmi Tidak Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini, Kena Prank Jurnalis Spanyol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178018/timur_kapadze_merasa_terhormat_usai_dirumorkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vJdO_large.jpg
Timur Kapadze Merasa Terhormat Dirumorkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178013/louis_van_gaal-nljm_large.jpg
Segini Kisaran Uang yang Harus Disiapkan PSSI jika Rekrut Louis van Gaal sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/20/51/1634427/janice-tjen-tembus-80-dunia-usai-juara-jinan-open-ranking-wta-tertinggi-dalam-kariernya-oci.JPG
Janice Tjen Tembus 80 Dunia usai Juara Jinan Open, Ranking WTA Tertinggi dalam Kariernya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/tim_woodball_indonesia.jpg
Guncang Asia! Woodball Indonesia Sabet 8 Emas di Hongkong, Siap Hantam SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement