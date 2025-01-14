Media China Remehkan Timnas Indonesia yang Kontrak Patrick Kluivert: Ingat, Masih Ada Timnas China!

MEDIA China, Sohu, meremehkan kiprah Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di lanjutan sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sohu menilai Timnas China akan menjadi batu sandungan Timnas Indonesia yang bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026.

“Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert berkeinginan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, kekuatan Timnas China berpotensi menjadi kendala untuk memenuhi ambisi mereka,” tulis Sohu.

“Timnas China terus berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan hasil optimal. Di bawah asuhan Branko Ivankovic, Timnas China akan mendapatkan hasil memuaskan,” lanjut Sohu.

1. Timnas China Ancam Timnas Indonesia

Lantas, apakah Timnas China memang sekuat yang diucapkan Sohu? Medio Desember 2024, Federasi Sepakbola China (CFA) dikabarkan akan menaturalisasi sejumlah pemain.

(Tahith Chong kabarnya akan memperkuat Timnas China)

Tak tanggung-tanggung, CFA berniat menaturalisasi lima pemain sekaligus. Mereka ialah Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama yang disebut terakhir merupakan eks pemain Manchester United.

Tahith Chong saat ini mentas bersama klub Liga 2 Inggris, Luton Town. Dari 23 pertandingan, pemain yang biasa berperan sebagai winger ini mengemas dua gol.