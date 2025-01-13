Penyebab Oxford United Tak Mainkan Ole Romeny saat Hadapi Exeter City di Piala FA 2024-2025

PENYEBAB Oxford United tak mainkan Ole Romeny saat hadapi Exeter City di Piala FA 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengatakan bahwa dirinya ingin membuat Ole Romeny bersantai sejenak. Dia tak mau terburu-buru mainkan Ole Romeny.

Pihak Oxford United pun terus memantau kondisi fisik dari Ole Romeny. Sang penggawa anyar itu pun sementara hanya akan berlatih di Oxford United.

"Saya pikir kita harus membuatnya sedikit lebih santai," ujar Gary Rowett, dikutip dari Oxford Mail, Senin (13/1/2025).

"Rekomendasi sains olahraga saat ini adalah dia tidak tersedia untuk akhir pekan, dan mungkin akan berlatih penuh,” lanjutnya.

1. Ole Romeny Absen di Laga Exeter City vs Oxford United

Ole Romeny sebelumnya diketahui absen di laga Exeter City vs Oxford United dalam babak ketiga Piala FA 2024-2025. Tandang ke markas Exeter City, yakni Stadion St James Park, pada Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB, Oxford United kalah dengan skor 1-3.

Oxford United kena comeback tim tuan rumah. Usai berhasil membuka keunggulan lebih dahulu via Matt Phillips (14’), Oxford United kebobolan 3 gol sekaligus.

Hasil ini tentunya sangat disayangkan. Sebab, kekalahan dari Exeter City membuat langkah Oxford United di Piala FA 2024-2025 kini harus terhenti.

Usai laga, sorotan tertuju kepada Ole Romeny. Pemain yang baru direkrut dari FC Utrecht ini harus absne membela Oxford United. Padahal, kehadirannya dinantikan karena kualitasnya diyakini bisa membuat tim makin kuat.