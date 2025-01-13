Kisah Marselino Ferdinan, Bintang Timnas Indonesia yang Akhirnya Debut Bersama Oxford United tapi Berujung Kekalahan

KISAH Marselino Ferdinan akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timnas Indonesia itu akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Oxford United, meski berujung kekalahan.

Debut Marselino bersama tim senior Oxford United terwujud di putaran ketiga Piala FA 2024-2025. The Ox -julukan Oxford United- bertamu ke markas Exeter City di St James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB.

1. Oxford United Kalah

Namun disayangkan, debut Marselino tak sempurna karena Oxford United kalah dari Exeter City 1-3. Hasil ini membuat The Ox dipastikan tersingkir dari gelaran Piala FA 2024-2025.

Dalam pertandingan itu, Oxford United sempat unggul lebih dahulu lewat gol Matt Phillips (14'). Tim besutan Gary Rowett itu kemudian kesulitan mengembangkan permainan.

Oxford United akhirnya diberondong tiga gol oleh Exeter City. Masing-masing gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Demetri Mitchell (22', 40'), serta Vincent Harper (64').