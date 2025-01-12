Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Oxford United Ngamuk Marselino Ferdinan Cs Tersingkir dari Piala FA 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |12:21 WIB
Pelatih Oxford United Ngamuk Marselino Ferdinan Cs Tersingkir dari Piala FA 2024-2025
Marselino Ferdinan akhirnya debut bersama Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

PELATIH Oxford United, Gary Rowett, ngamuk Marselino Ferdinan cs tersingkir dari Piala FA 2024-2025. Dia mengaku kecewa dengan permainan yang ditampilkan The Ox -julukan Oxford United.

Ya, langkah Oxford United terhenti di ajang Piala FA 2024-2025 usai kalah dari Exeter City 1-3 di putaran ketiga. Pertandingan itu berlangsung di St James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB.

Marselino Ferdinan

Oxford United sempat unggul lewat gol Matt Phillips (14’). Namun setelah itu, mereka diberondong tiga gol yang masing-masing dicatatkan oleh Demetri Mitchell (22’, 40’), dan Vincent Harper (64’).

1. Reaksi Pelatih Oxford United

Usai pertandingan, Rowett mencak-mencak karena Oxford United gagal mempertahankan keunggulan. Dia mengatakan, Marselino Ferdinan dkk seharusnya bermain lebih baik meski berstatus sebagai tim tandang.

“Saya tidak berpikir bahwa unggul satu gol berarti kami harus menang. Saya pikir kami harus menangani permainan dengan lebih baik,” kata Rowett dilansir dari The Herald Series, Minggu (12/1/2025).

“Tetapi saya mengharapkan lebih, dan itulah yang saya katakan kepada para pemain di sana. Mudah bagi saya untuk keluar dan mencaci-maki tim karena kami kalah 3-1, tetapi saya pikir ada banyak pemain di sana yang belum banyak bermain sepak bola,” sambungnya.

"Saya kecewa. Saya pikir kami punya kualitas yang lebih baik dari itu. Kami memulai dengan sangat baik dan cemerlang, dan unggul satu gol, dan memainkan beberapa hal yang bagus,” tambahnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
