HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Jadi Pemain Kedua Indonesia yang Tampil di Piala FA, Usai Debut Berseragam Oxford United Semalam!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |09:12 WIB
Marselino Ferdinan Jadi Pemain Kedua Indonesia yang Tampil di Piala FA, Usai Debut Berseragam Oxford United Semalam!
Marselino Ferdinan akhirnya debut bersama Oxford United. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan jadi pemain kedua Indonesia yang tampil di Piala FA. Pencapaian itu diukir wonderkit Timnas Indonesia tersebut usai debut berseragam Oxford United semalam.

Ya, Marselino Ferdinan akhirnya mendapatkan kesempatan debut saat Oxford United tanding di Piala FA 2024-2025. Marselino menjadi pemain Indonesia kedua yang tampil di turnamen itu.

Marselino Ferdinan

1. Debut Marselino Ferdinan

Debut Marselino bersama tim senior Oxford United terwujud di putaran ketiga Piala FA 2024-2025. The Ox -julukan Oxford United- bertamu ke markas Exeter City di St James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB.

Namun disayangkan, debut Marselino tak sempurna karena Oxford United kalah dari Exeter City 1-3. Hasil ini membuat The Ox dipastikan tersingkir dari gelaran Piala FA 2024-2025.

Dalam pertandingan itu, Oxford United sempat unggul lebih dahulu lewat gol Matt Phillips (14'). Tim besutan Gary Rowett itu kemudian kesulitan mengembangkan permainan.

Oxford United akhirnya diberondong tiga gol oleh Exeter City. Masing-masing gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Demetri Mitchell (22', 40'), serta Vincent Harper (64').

Adapun, Marselino masuk pada pengujung laga babak kedua, tepatnya menit ke-89, untuk menggantikan Siriki Dembele. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian terkena kartu kuning pada menit 90+5.

 

