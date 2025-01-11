Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Momen Marselino Ferdinan Kolongi Calon Bek Anyar Manchester City asal Uzbekistan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:51 WIB
Momen Marselino Ferdinan Kolongi Calon Bek Anyar Manchester City asal Uzbekistan
Abdukodir Khusanov menghadapi Witan Sulaeman (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN Marselino Ferdinan kolongi calon bek anyar Manchester City asal Uzbekistan menarik untuk diulas. Sebab, keduanya pernah bertemu di ajang Piala Asia U-23 2024.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 itu terjadi pada semifinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, 24 April.

1. Abdukodir Khusanov

Marselino Ferdinan kolongi Abdukodir Khusanov (Foto: TikTok)
Marselino Ferdinan kolongi Abdukodir Khusanov (Foto: TikTok)

Sosok yang dikolongi Marselino itu adalah Abdulkodir Khusanov. Momen itu terjadi pada babak pertama pertandingan.

Marselino saat itu berusaha menerobos lini pertahanan Uzbekistan. Khusanov datang untuk menghalau bola. Namun, kaki Marceng sempat menyentuh si kulit bundar sehingga terlihat mengolongi!

Bek baru Man City dikolongi enggak tuh sama Marceng,” kata pemilik akun TikTok @tangerang.insomnia, Sabtu (11/1/2025).

2. Manchester City

Ya, Khusanov selangkah lagi bergabung dengan Man City. Bek berpaspor Uzbekistan itu digaet dari RC Lens dengan mahar senilai 40 juta Euro (setara Rp667,7 miliar)!

 

