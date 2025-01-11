Hampir Dikalahkan Timnas Indonesia U-23, Pemain Ini Segera Gabung Manchester City Asuhan Pep Guardiola

HAMPIR dikalahkan Timnas Indonesia U-23, pemain ini segera gabung Manchester City asuhan Pep Guardiola. Pemain yang dimaksud adalah Abdukodir Khusanov.

Diketahui, Abdukodir Khusanov turut membela Timnas Uzbekistan U-23. Penampilan apiknya di level timnas dan klub membawa bek berusia 20 tahun itu dilirik Manchester City.

1. Dilirik Manchester City

Nama Abdukodir Khusanov tengah jadi sorotan. Sebab, dia dilirik klub raksasa Inggris, Manchester City.

Dilansir dari unggahan akun media sosial pakar transfer sepakbola kenamaan, Fabrizio Romano, Kodir -sapaan akrab Abdukodir Khusanov- telah menyetujui proposal kontrak dari Man City. Kini, Man City tengah membahas detail terakhir dengan klub Kodir, yakni RC Lens.

Dikabarkan, RC Lens memasang banderol harga sekira 50 juta euro (Rp834 miliar). Jika benar direkrut Man City dengan nominal itu, Abdukodir Khusanov akan jadi pemain termahal di Asia.

Abdukodir Khusanov bakal setara dengan bek Korea Selatan, Kim Min-jae, saat direkrut Bayern Munich pada 2023. Bayern menebus Kim Min-jae dengan nominal sama ke Napoli.