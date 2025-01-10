Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025: Mimpi Buruk Berlanjut?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:09 WIB
Prediksi Skor Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025: Mimpi Buruk Berlanjut?
Simak prediksi skor Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 (Foto: Premier League)
LONDON – Prediksi skor Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 akan dibahas Okezone. Akankah laga ini menjadi lanjutan mimpi buruk kedua kesebelasan?

Pertandingan Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara via streaming beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini

1. Negatif

Arsenal vs Manchester United di uji coba pramusim 2024-2025 (Foto: EPA Images/Allison Dinner)

Laga Arsenal vs Man United ini akan digelar di Stadion Emirates, London, Minggu 12 Januari 2025 pukul 22.00 WIB. Mengingat ini laga Piala FA, maka harus ada pemenang. Jika tidak, maka digelar replay.

Jelang laga ini, Arsenal dalam posisi kurang menguntungkan. Mereka baru saja kalah 0-2 dari Newcastle United di leg I semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 di kandang sendiri pada tengah pekan.

Di sisi lain, Man United justru merasa mendapat momentum. Iblis Merah menahan pemimpin klasemen Liga Inggris 2024-2025 Liverpool dengan skor 2-2 di Stadion Anfield pada pekan lalu.

Memang hanya satu poin yang didapat. Namun, penampilan Bruno Fernandes dan kawan-kawan di laga itu menunjukkan seperti apa sistem serta intensitas yang diinginkan pelatih Ruben Amorim.

2. Stadion Emirates

Sebagai tuan rumah, Arsenal jelas diunggulkan. Apalagi, Man United selalu kalah dalam tiga kunjungan terakhirnya ke Stadion Emirates di semua kompetisi, termasuk di Liga Inggris 2024-2025 dengan skor 0-2.

Pun begitu, Arsenal tak boleh jemawa. Sebab, kemenangan terakhir Man United di Emirates justru terjadi pada ajang Piala FA edisi 2018-2019 dengan skor 3-1.

 

