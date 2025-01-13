Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Raksasa Premier League yang Masih Eksis di Babak 4 Piala FA 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |10:57 WIB
4 Raksasa Premier League yang Masih Eksis di Babak 4 Piala FA 2024-2025
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

EMPAT raksasa Premier League yang masih eksis di Piala FA 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru sendiri akan tersaji di babak keempat, di antaranya mempertemukan Manchester United vs Leicester City hingga Brighton & Hove Albion melawan Chelsea.

Ya, ajang Piala FA 2024-2025 sudah mempertandingkan sejumlah laga di babak ketiga. Sejumlah tim pun berhasil meraih hasil manis sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke babak keempat.

Bruno Fernandes mencetak gol di laga Arsenal vs Manchester United (Foto: X/@ManUtd)

Drawing atau undian babak keempat pun telah dilakukan setelah laga Arsenal vs Manchester United digelar semalam. Laga yang digerlar di Stadion Emirates, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB itu sendiri diketahui dimenangkan Man United lewat drama adu penalti dengan skor akhir 1-1 (5-3).

Sejatinya, masih ada sejumlah laga yang masih belum berlangsung di babak ketiga Piala FA 2024-2025. Empat laga baru akan berlangsung pada dini hari nanti hingga Rabu 15 Januari 2025.

4. Manchester United 

Salah satu laga seru yang akan tersaji di babak keempat Piala FA 2024-2025 adalah duel Manchester United vs Leicester City. Laga ini akan digelar di Stadion Old Trafford pada 8 Februari 2025 pukul 22.00 WIB.

Man United perlu mewaspadai Leicester yang berkiprah manis sejauh ini di Piala FA 2024-2025. The Foxes -julukan Leicester City- sendiri berhasil melesat ke babak keempat usai membantai QPR di babak ketiga dengan skor 6-2.

Tetapi, dukungan suporter di Old Trafford bisa memantik semangat lebih untuk pasukan Ruben Amorim. Terbukti, Man United menang setidaknya di 3 pertemuan terakhirnya melawan Leicester di Old Trafford. Teranyar, kemenangan didapat kala berhadapan dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pada 10 November 2024 dengan skor 3-0.  

3. Chelsea 

Ipswich town vs chelsea foto chelsea

Selanjutnya, tim top lain di Inggris, Chelsea dipastikan melawan Brighton & Hove Albion di babak keempat Piala FA 2024-2025. Pertemuan itu akan tersaji di Stadion Ameican Express, pada 8 Februari 2025 pukul 22.00 WIB.

Chelsea tentunya bertekad melanjutkan kiprah manisnya di Piala FA 2024-2025 ke laga itu. Sebelumnya, The Blues -julukan Chelsea- berhasil melesat ke babak keempat usai menang telak 5-0 atas Moracambe.

Tetapi, mereka tetap harus mewaspadai Brighton yang tampil tak kalah apik. Brighton sendiri lolos ke babak keempat usai pesta gol ke gawang Norwich City dengan skor 4-0.

 

Halaman:
1 2
      
