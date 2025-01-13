Kata-Kata Ruben Amorim Setelah Manchester United Singkirkan Arsenal di Piala FA 2024-2025

Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memberi instruksi di laga Piala FA 2024-2025 melawan Arsenal (Foto: X/@ManUtd)

KATA-KATA Ruben Amorim setelah Manchester United singkirkan Arsenal di Piala FA 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, sang pelatih ternyata sudah yakin akan menang!

Laga Arsenal vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Emirates, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB. Iblis Merah menang adu penalti 5-3 usai bermain 1-1 sepanjang 120 menit.

1. Drama

Bruno Fernandes mencetak gol di laga Arsenal vs Manchester United (Foto: X/@ManUtd)

Perjuangan Man United untuk menang tidak mudah. Mereka memang unggul duluan lewat gol Bruno Fernandes (52’). Namun, tim tamu harus bermain dengan 10 orang saat Diogo Dalot dikartu merah (61’).

Dua menit kemudian, Arsenal menyamakan skor lewat gol Gabriel Magalhaes. Mereka bahkan berpeluang untuk berbalik unggul di menit ke-71 saat wasit menghadiahi penalti.

Sayangnya eksekusi sang kapten Martin Odegaard ditepis dengan brilian oleh Altay Bayindir. Laga berakhir dengan skor 1-1 sepanjang 90 menit dan berlanjut ke extra time.

Di babak ini, Man United dengan brilian menahan Arsenal sepanjang 30 menit meski bermain 10 orang. Mereka pun menang 5-3 di adu penalti usai eksekusi Kai Havertz dimentahkan Altay Bayindir.