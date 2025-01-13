Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Piala FA 2024-2025 Semalam: Manchester United Singkirkan Arsenal, Manchester City Pesta Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |05:24 WIB
Hasil Piala FA 2024-2025 Semalam: Manchester United Singkirkan Arsenal, Manchester City Pesta Gol
Hasil Piala FA 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Manchester United atas Arsenal (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

HASIL Piala FA 2024-2025 semalam sudah diketahui. Dua klub asal Kota Manchester sama-sama meraih kemenangan tetapi dengan cara berbeda.

Sebanyak 10 pertandingan babak ketiga Piala FA 2024-2025 digelar Minggu 13 Januari siang hingga malam waktu setempat. Terdapat beberapa tim divisi teratas yang ikut berlaga.

Manchester City vs Salford City berakhir 8-0 (Foto: X/@ManCity)
Manchester City vs Salford City berakhir 8-0 (Foto: X/@ManCity)

Manchester City menang telak 8-0 atas Salford City di Stadion Etihad. Jomplangnya kualitas kedua kesebelasan membuat tuan rumah bisa memberondong tamunya.

Hattrick James McAtee (62’, 72’, 81’) ditambah brace Jeremy Doku (8’, 69’) memberikan kemenangan. Tiga gol lainnya dihasilkan oleh Divin Mubama (20’), Nico O’Reilly (43’), dan penalti Jack Grealish (49’).

Lalu, Newcastle United menang 3-1 atas Bromley di Stadion St. James’ Park. Southampton menang telak 3-0 atas Swansea City di mana Nathan Tjoe-A-On duduk di bangku cadangan.

Dua tim Premier League lainnya yakni Ipswich Town dan Tottenham Hotspur juga melaju berkat skor identik yakni 3-0. Anak asuh Kieran McKenna menang atas Bristol Rovers sedangkan The Lilywhites mengalahkan Tamworth FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/45/3139864/crystal_palace_mengalahkan_manchester_city_1_0_di_final_piala_fa_2024_2025-Xg0c_large.jpg
Hasil Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025: Menang 1-0, The Eagles Rebut Trofi Pertama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/45/3139670/simak_jadwal_siaran_langsung_crystal_palace_vs_manchester_city_di_final_piala_fa_2024_2025-7z9K_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025: Hiburan vs Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/45/3139207/crystal_palace_vs_manchester_city-gST4_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/45/3127231/nottingham_forest-QALj_large.jpg
Hasil Perempatfinal Piala FA 2024-2025: Fulham vs Crystal Palace 0-3, Brighton vs Nottingham Forest Sengit
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/defender_chelsea_reece_james_merayakan_golnya_ke_g.jpg
Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris: The Blues Pesta Gol di Kandang Lawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement