HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Drawing Babak 4 Piala FA 2024-2025: Manchester United vs Leicester City!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |10:48 WIB
Hasil Drawing Babak 4 Piala FA 2024-2025: Manchester United vs Leicester City!
Simak hasil drawing babak 4 Piala FA 2024-2025 (Foto: FA)
A
A
A

HASIL drawing babak 4 Piala FA 2024-2025 sudah diketahui. Manchester United akan menghadapi Leicester City. Sementara, Liverpool dan Manchester City lagi-lagi dapat lawan enteng.

Pengundian babak empat atau 16 besar Piala FA 2024-2025 dilakukan di Stadion Emirates, London, Senin (13/1/2025) dini hari WIB. Hasilnya, sejumlah laga timpang akan kembali tersaji.

Liverpool vs Accrington Stanley
Liverpool vs Accrington Stanley

Manchester City misalnya, hanya akan bersua pemenang Leyton Orient vs Derby County. Ini merupakan lawan empuk lagi setelah di babak tiga mencukur Salford City 8-0.

Keuntungan serupa didapat Liverpool. The Reds diundi berhadapan dengan Plymouth Argyle! Sebelumnya, mereka bertemu tim dari divisi bawah yakni Accrington Stanley.

Sementara itu, empat klub dari Premier League tidak cukup beruntung. Brighton & Hove Albion sudah harus saling bunuh dengan Chelsea di babak empat.

Lalu, Manchester United bersua dengan Leicester City. Laga ini akan terasa emosional lantaran di kubu lawan terdapat Ruud van Nistelrooy.

 

Halaman:
1 2
      
