Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang Derby Borneo, Fafage Banua Gilas Pangsuma FC 5-1!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |15:46 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang Derby Borneo, Fafage Banua Gilas Pangsuma FC 5-1!
Fafage Banua menang 5-1 atas Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/fafagebanua)
A
A
A

MALANG - Fafage Banua berhasil menang telak atas Pangsuma FC di laga ketiga hari kedua Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 seri Malang, pada Minggu (12/1/2025) siang WIB. Bermain di GOR Ken Arok, Malang, Fafage Banua menang dengan skor 5-1 dalam laga yang mempertemukan dua tim asal Pulau Kalimantan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangsuma FC yang di pertandingan hari pertama menang telak 7 - 1 atas Moncongbulo FC mencoba melakukan serangan. Tim asuhan Wahyudin ini percaya diri menghadapi tim sesama darı Pulau Kalimantan, Fafage Banua yang di hari pertama ditahan imbang Cosmo JNE 1 - 1.

Di babak pertama Pangsuma FC langsung mengambil inisiatif serangan. Ciri khas permainan cepat dan penguasaan bola diperagakan oleh Dipo Arrahman, Ardian Kaspari, dan Muhammad Fajriyan cs. Hasilnya memang Pangsuma FC sempat memimpin satu gol terlebih dahulu melalui kaki Ardian Kaspari.

Kebobolan satu gol membuat anak asuh Sayan Karmadi bermain lebih menyerang. Evan Soumilena cs mencoba lebih menekan dengan dikombinasikan tendangan-tendangan jarak jauh di babak pertama.

Fafage Banua vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Instagram/fafagebanua)
Fafage Banua vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Instagram/fafagebanua)

Serangan darı Diego Rodrigo Fonseca de Menezes, Henrique da Cunha, Sunny Rizki, dan Andri Chaniago, membuat Pangsuma FC kerepotan. Beberapa kali serangan dihalau oleh penjaga gawang Pangsuma FC M. Nizar Nayaruddin.

Tapi kualitas permainan Fafage Banua benar-benar terlihat di babak pertama. Fafage Banua mampu membalikkan keadaan melalui tiga gol darı Diego Menezes, Al Fajri Zikri, dan Dimaria. Fafage Banua mengakhiri keunggulan di babak pertama dengan skor 1 - 3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement