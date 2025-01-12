Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang Derby Borneo, Fafage Banua Gilas Pangsuma FC 5-1!

MALANG - Fafage Banua berhasil menang telak atas Pangsuma FC di laga ketiga hari kedua Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 seri Malang, pada Minggu (12/1/2025) siang WIB. Bermain di GOR Ken Arok, Malang, Fafage Banua menang dengan skor 5-1 dalam laga yang mempertemukan dua tim asal Pulau Kalimantan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangsuma FC yang di pertandingan hari pertama menang telak 7 - 1 atas Moncongbulo FC mencoba melakukan serangan. Tim asuhan Wahyudin ini percaya diri menghadapi tim sesama darı Pulau Kalimantan, Fafage Banua yang di hari pertama ditahan imbang Cosmo JNE 1 - 1.

Di babak pertama Pangsuma FC langsung mengambil inisiatif serangan. Ciri khas permainan cepat dan penguasaan bola diperagakan oleh Dipo Arrahman, Ardian Kaspari, dan Muhammad Fajriyan cs. Hasilnya memang Pangsuma FC sempat memimpin satu gol terlebih dahulu melalui kaki Ardian Kaspari.

Kebobolan satu gol membuat anak asuh Sayan Karmadi bermain lebih menyerang. Evan Soumilena cs mencoba lebih menekan dengan dikombinasikan tendangan-tendangan jarak jauh di babak pertama.

Fafage Banua vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Instagram/fafagebanua)

Serangan darı Diego Rodrigo Fonseca de Menezes, Henrique da Cunha, Sunny Rizki, dan Andri Chaniago, membuat Pangsuma FC kerepotan. Beberapa kali serangan dihalau oleh penjaga gawang Pangsuma FC M. Nizar Nayaruddin.

Tapi kualitas permainan Fafage Banua benar-benar terlihat di babak pertama. Fafage Banua mampu membalikkan keadaan melalui tiga gol darı Diego Menezes, Al Fajri Zikri, dan Dimaria. Fafage Banua mengakhiri keunggulan di babak pertama dengan skor 1 - 3.