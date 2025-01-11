5 Alasan Manchester United Bakal Permalukan Arsenal di Piala FA 2024-2025, Nomor 1 Paling Krusial!

5 alasan Manchester United bakal permalukan Arsenal di Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Duel ini sendiri akan digelar di Stadion Emirate, London, pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 22.00 WIB.

Pertemuan kedua tim raksasa Inggris ini tersaji di putaran ketiga Piala FA 2024-2025. Meski tengah terpuruk, Man United tetap tak boleh dipandang sebelah mata oleh Arsenal.

Kans Man United meraih kemenangan tetap terbuka lebar. Sejumlah alasan pun dinilai bisa membawa Man United permalukan Arsenal. Apa saja?

Berikut 5 alasan Manchester United bakal permalukan Arsenal di Piala FA 2024-2025:

5. Rekor Pertemuan Sengit di Piala FA

Salah satu alasan Manchester United bakal permalukan Arsenal di Piala FA 2024-2025 adalah rekor pertemuan yang sengit melawan Arsenal di Piala FA. Keduanya terus saling bergantian mengalahkan kala bersua di ajang itu.

Tercatat, Arsenal sudah bertemu Man United sebanyak 15 kali di Piala FA. Dari pertemuan itu, Man United menang delapan kali, sementara tujuh laga lainnya dimenangkan Arsenal. Dengan catatan itu, Arsenal mesti waspada.

4. Arsenal Lagi Terpuruk

Arenal juga dalam kondisi yang tak baik jelang menjamu Man United. Mereka gagal menang di dua laga terakhirnya.

Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2024-2025 dan kalah 0-2 dari Newcastle United di Piala Liga Inggris. Akankah tren negatif ini berlanjut?